Vincenz-Prozess – Ermittler fischten Beweise aus dem Altpapier Die Staatsanwaltschaft präsentierte zahlreiche belastende Mails, SMS und Abhörprotokolle für die geheimen Absprachen. Doch erste Plädoyers der Verteidigung zeigen, dass es mit der Beweisführung nicht so einfach sein dürfte. Jorgos Brouzos

Hielten ihr Plädoyer: Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel (links), Staatsanwalt Thomas Candrian (Mitte) und Staatsanwalt Oliver Labhart. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Sie sparten nicht an Details. Die drei Staatsanwälte Marc Jean-Richard-dit-Bressel, Oliver Labhart und Thomas Candrian zeigten in ihrem Plädoyer auf, welche Widersprüche sich für die Staatsanwaltschaft aus den vorliegenden Unterlagen und den Erklärungen der Beschuldigten ergeben.

Sie zitierten aus E-Mails, erwähnten abgehörte Telefonate, lasen aus Chatprotokollen und brachten Steuererklärungen und Verträge vor. Einige Unterlagen seien bei einer Hausdurchsuchung bei einem Beschuldigten aus dem Altpapier gefischt worden, merkten sie an.

Mit dem Material soll belegt werden, wie Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und sein Geschäftspartner Beat Stocker die umstrittenen Geschäfte aufzogen. Und es soll belegen, wie sie sich untereinander absprachen und Massnahmen ergriffen, um die Vorgänge zu kaschieren.

Das perfekte Doppelspiel

So soll Pierin Vincenz im Februar 2018 zu Beat Stocker Folgendes gesagt haben: Wenn niemand einen «Seich» erzähle und sie sauber blieben, dann «können sie uns nicht knacken».

Vor einem wichtigen Treffen habe der Beschuldigte Ferdinand Locher an Beat Stocker geschrieben: «Kommt Pierin auch?» «Nein, aber er ist voll involviert», habe Stocker geantwortet.

Nach einer Transaktion habe Vincenz Stocker geschrieben: «Hast du aber hart verhandelt bei Eurokaution? Smiley, Smiley, Smiley.» Für Staatsanwalt Labhart war damit klar: «Diese Ironie, dass eben nicht hart verhandelt worden sei, wurde gerade mit drei Smileys verdeutlicht.»

Die Staatsanwälte versuchten aufzuzeigen, wie die Transaktionen abliefen. Wann immer es darum gegangen sei, eine Zahlung zu verschleiern, hätten die Beschuldigten die Zahlungen als Darlehen deklariert. Als die Finanzmarktaufsicht (Finma) die Beteiligungen von Pierin Vincenz untersuchte, hat es laut der Staatsanwaltschaft Probleme mit dieser Strategie gegeben. Die Beteiligung an der Konsumkreditfirma GCL sei schon bei Vincenz in der Steuererklärung gewesen. Das habe bei Stocker Bedenken ausgelöst, dass sie auffliegen könnten, zitiert Labhart aus den persönlichen Notizen von Stocker.

«Er war das Hirn der Transaktionen.» Staatsanwalt Oliver Labhart

Die Beschuldigten nahmen die Anschuldigungen zur Kenntnis. Schüttelten ab und zu den Kopf. Teils lasen sie mit, teils waren sie mit ihren Handys beschäftigt.

Vincenz und Stocker hätten das «Doppelspiel» perfektioniert, so die Staatsanwaltschaft. Der beschuldigte Vincenz habe über eine starke Machtposition verfügt, betonte Staatsanwalt Labhart. «So konnte er die Transaktionen in die richtigen Bahnen lenken.» Und er habe es geschafft, das Vertrauen von wichtigen Personen zu gewinnen und auszunutzen. Der beschuldigte Stocker habe nicht über diese Eigenschaften verfügt, sagt Labhart. Aber: «Er war das Hirn der Transaktionen.»

Die Staatsanwaltschaft fordert für Vincenz und Stocker eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Die Geschäfte, welche ihnen angekreidet werden, hätten sieben Jahre gedauert, und das dadurch eingespielte Vermögen sei gross. Damit hätten sie insgesamt einen unrechtmässigen Gewinn von 25 Millionen Franken erzielt.

Kurze Verschnaufpause: Pierin Vincenz vor dem Volkshaus. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Raiffeisen und Aduno legten nach. Die Unternehmen treten als Privatkläger im Prozess auf. Beide Firmen machen wegen der Machenschaften einen Millionenschaden geltend. Die Anwälte der beiden Unternehmen zitierten noch mehr Chatprotokolle, E-Mails und Telefonnotizen, um die Absprachen deutlich zu machen.

Hätte Stocker im Aduno-Verwaltungsrat offengelegt, dass er bei Commtrain engagiert war, wäre der Kauf nicht über die Bühne gegangen. Das habe Stocker am Mittwoch eingeräumt. «Ein Novum», sagte Aduno-Anwalt Marc Engler. Bei der Diskretion sei es nur darum gegangen, die Altaktionäre von Commtrain zu täuschen und den Deal nicht zu gefährden.

Erster Verteidiger fordert Freispruch

So weit der Standpunkt der Staatsanwaltschaft und der Privatkläger. Doch bereits das erste Plädoyer eines Verteidigers zeigt, dass es die Anklage nicht einfach haben wird. Jürg Wernli, Anwalt des mitbeschuldigten Immobilienunternehmers Ferdinand Locher, fordert für seinen Klienten nicht weniger als einen Freispruch und eine Entschädigung über 5000 Franken für die Untersuchungshaft. Die Transaktionen von Ferdinand Locher liessen sich alle sauber aufschlüssen und sie seien nicht zum Schaden der Aduno gewesen.

«Locher wusste nur, was er zu wissen bekam», sagt sein Fürsprecher. Zu vielen Treffen sei er gar nicht eingeladen gewesen. Etwa zu einem für die Staatsanwaltschaft wichtigen Abendessen von Vincenz und Co. Oder zu einem Termin in Genf.

Nach dem Plädoyer von Wernli unterhielten sich Locher und Stocker angeregt mit dem Fürsprecher. Sie sahen erleichtert aus: Endlich erzählte jemand ihre Version der Geschichte.

Am Freitag hat Vincenz-Anwalt Lorenz Erni seinen grossen Auftritt. Sein Plädoyer ist auf 4,5 Stunden angesetzt. Es dürfte noch weit mehr Zweifel an der Geschichte der Staatsanwaltschaft wecken.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

Fehler gefunden?Jetzt melden.