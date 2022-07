Neuer Erlebnisweg in Roggwil – Ermitteln mit Aussicht und QR-Code Der «Krimi-Spass»-Rundgang in Roggwil bietet Hobbydetektiven beste Unterhaltung. Wir haben das neue Angebot getestet. Pauline Jacobi

Smartphone, Papier und Stift sind alles, was es für den Krimi-Rundgang in Roggwil braucht. Foto: Iris Andermatt

Wer schon immer mit Sherlock Holmes konkurrieren wollte, hat im Oberaargau eine weitere Gelegenheit dazu: In Roggwil gibt es seit kurzem den interaktiven Erlebnis-Rundgang Krimi-Spass. Bereits an 35 Standorten in der Schweiz wird er angeboten, im Kanton Bern unter anderem in Burgdorf, Langnau, Münsingen oder Wyssachen.