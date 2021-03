Kein Derby wegen Covid – Erlösung für Wiler, Spielabsage in Köniz Während Wiler-Ersigen zum Playoffauftakt gegen Zug 2:1 nach Verlängerung gewann, musste das Derby zwischen Floorball Köniz und den Tigers Langnau abgesagt werden. Adrian Lüpold

Wilers Patrick Mendelin (links, im Qualifikationsspiel gegen die Tigers Langnau) erlöste Wiler-Ersigen gegen Zug in der Verlängerung mit dem entscheidenden Tor zum 2:1. Foto: Marcel Bieri

Erfolgreicher Start für den SV Wiler-Ersigen ins Playoff. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie in der Master Round, setzten sich die Unteremmentaler im ersten Viertelfinalspiel gegen Zug United 2:1 nach Verlängerung durch. Nach einem torlosen ersten Drittel erzielte Tobias Känzig nach 28 Minuten mit seinem zweiten Saisontor die Führung für den Rekordmeister – der Verteidiger der dritten Linie veredelte einen Konter mit einem sehenswerten Schuss ins kurze Eck (28.).

Die Zentralschweizer leisteten indes weiterhin erbitterten Widerstand und glichen die Partie durch einen Treffer von André Andersson im Powerplay aus (34.). Im letzten Drittel stand das Spiel auf Messers Schneide. Beide Trainer forcierten nun ihre Topspieler, die Intensität nahm stetig zu. Und je näher das Ende rückte, desto hochkarätiger wurden auch die Torchancen. Der Zuger Tim Mock knallte den Ball in der 55. Minute an die Latte, Wilers Topskorer Michal Dudovic sah seinen Hammer von Zugs Goalie Petter Nilsson in extremis abgewehrt (58.).

In der Verlängerung gab es auf beiden Seiten zuerst einen Pfostentreffer, ehe sich die Zuger eine Strafe einfingen. Wiler-Ersigen agierte geduldig und nutzte das Powerplay im Stile eines Topteams aus – Patrick Mendelin traf nach 66 Minuten zum umjubelten 2:1. Bereits am Wochenende geht es in der Serie mit einer Doppelrunde weiter. Am Samstag mit dem zweiten Spiel in Winterthur, das im TV übertragen wird. Am Sonntag mit der dritten Partie in Kirchberg.

Spielabsage in Köniz

Aufgrund eines Covid-19-Falls im Umfeld von Floorball Köniz musste das erste Playoff-Derby gegen die Tigers Langnau als Vorsichtsmassnahme kurzfristig abgesagt werden. Ob und wie lang die Akteure und der Staff der Berner Vorstädter in Quarantäne müssen und inwiefern die beiden geplanten Begegnungen gegen die Tigers Langnau am nächsten Wochenende tangiert werden, war am Tag der Spielabsage noch nicht geklärt. «Wir müssen die Entscheide der Kantonsärzte abwarten und werden so schnell wie möglich kommunizieren, wie es weitergehen wird», sagt Kirstin Burr, Kommunikationsverantwortliche von Floorball Köniz.