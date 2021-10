Preis der Stiftung Cerebral – Erlenbacher gewinnt mit geländegängigem Rollstuhl Der Erlenbacher Andreas Jutzeler hat den kürzlich verliehenen Prix Cerebral gewonnen. Der pensionierte Garagist produziert mit seinem Team geländegängige Rollstühle. Heidy Mumenthaler

Andreas Jutzeler aus Erlenbach posiert am Ufer der Simme mit dem geländegängigen Rollstuhl Mountain Drive. Das Gefährt erhielt den 25. Prix Cerebral. Foto: Heidy Mumenthaler

Fernab von Asphaltstrassen die Bergwelt hautnah erleben, am Spaziergang der Familie teilnehmen, durchatmen und die Natur geniessen: Was für rüstige, gesunde Menschen selbstverständlich ist, war für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bislang unmöglich. All dies bietet die Stiftung Cerebral dank dem Vermietsystem des geländegängigen Rollstuhls Mountain Drive der JST Multidrive AG nun an.

«Mit zwei starken Elektromotoren und robuster Bauweise des Rollstuhls können coupierte Wanderwege, Stufen, starke Steigungen bis 32 Grad und lange Naturbelagstrecken bei Schnee, Sand und auf weichem Grund befahren und überwunden werden», verrät der Erlenbacher Andreas Jutzeler.