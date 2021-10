Regionalfussball – Erleichterung und neue Zuversicht beim FC Lerchenfeld Weshalb Trainer Daniel Klossner nach dem 2:1-Derbysieg gegen den FC Spiez vom Klassenerhalt in der 2. Liga interregional überzeugt ist. Jürg Sigel

Lerchenfelds Laurin Bauer (links) im Kampf um den Ball gegen Spiez’ Jose da Silva. Foto: Marcel Bieri

Der FC Lerchenfeld hatte sich in der 2. Liga interregional mit lediglich einem Punktgewinn aus den letzten fünf Partien in eine Besorgnis erregende Situation manövriert. Die Vorgabe im Heimspiel gegen Spiez (nur eine Niederlage in den vorangegangenen fünf Spielen) war entsprechend klar. Ein Sieg musste her.

Lerchenfeld fand tatsächlich zurück auf die Erfolgsstrasse. «Das ist vor allem für die Moral sehr wichtig», liess sich Trainer Daniel Klossner zitieren. Er hatte zuvor einige bittere Niederlagen ertragen müssen, «obwohl wir bisher in jeder Begegnung mithalten konnten und oft sogar die bessere Mannschaft stellten». Doch sein Team sei mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren halt jung. So fehlten Erfahrung und Abgeklärtheit. «Wir brechen relativ schnell ein, wenn etwas nicht wunschgemäss gelingt.»

Die FCL-Chancenauswertung

Am Samstag im gefälligen Derby klappte vieles, vorerst abgesehen vom Toreschiessen. «Fabio Stucki hielt Spiez mit seinen Paraden im Spiel», richtete Klossner lobende Worte an die Adresse des Gäste-Keepers. Stucki, mit Lerchenfeld-Vergangenheit, meinte dazu: «Ich war nicht der Grund für das 0:0-Halbzeitresultat. Unser Widersacher hat sich das Leben selbst schwer gemacht.»

Klossner bestätigte Stuckis Worte. «Ich war mir vor Beginn der zweiten Halbzeit jedoch sicher, dass wir mit mehr Effizienz im Abschluss gewinnen würden.» Zuerst musste der FCL-Trainer jedoch mitansehen, wie Spiez unmittelbar nach dem Seitenwechsel etwas entgegen dem Spielverlauf durch Betim Guri in Führung ging (48.). Diesmal brach Lerchenfeld aber nicht ein. 19 Zeigerumdrehungen nach dem 0:1 verwertete Captain Ardit Zenuni einen Foulpenalty zum Ausgleich. Für Spiez doppelt bitter: Der bereits verwarnte Nils Wyssen, der den Strafstoss verschuldet hatte, sah die gelb-rote Karte – und die Zuschauer wurden für ihr Kommen mit aufwühlenden, packenden 23 Schlussminuten belohnt. Für den späten Höhepunkt zeichnete Janik Jost verantwortlich. Er markierte den Siegestreffer (88.).

Klossners Optimismus

Man habe eine Meisterschaft ohne Abstiegssorgen bestreiten wollen, erklärte Klossner das Saisonziel des FC Lerchenfeld, dem früheren 1.-Ligisten, der seit der Saison 2009/10 der 2. Liga interregional angehört. «Wir wussten aber auch, dass wir in jedem Match ans Limit gehen müssen.» An Einsatzbereitschaft mangelte es nie, der Fall unter die Trennlinie erfolgte gleichwohl. Nun sieht Klossner wieder einen Silberstreifen am Horizont: «Der Sieg in diesem intensiven Derby ist viel wert.» Spiez-Schlussmann Stucki sagte derweil: «Mit drei Punkten hätten wir uns zumindest vorübergehend aus dem Relegationskampf verabschieden können.» Jetzt sind die von Patrick Baumann trainierten Spiezer in der Gruppe 3 wieder mittendrin, zusammen mit acht weiteren Mannschaften, inklusive Lerchenfeld. Dieses bleibt trotz des zweiten Saisonsieges auf einem Abstiegsplatz kleben.

Klossner denkt jedoch bereits an die Zeit nach dem Jahreswechsel, an die Rückrunde, und die stimmt ihn optimistisch: «Dann empfangen wir zu Hause jene Teams, gegen die wir in diesem Herbst unnötig Punkte abgegeben haben. Und unsere Heimbilanz ist doch recht gut.» Zuerst stehen aber noch zwei Spiele in diesem Herbst an, auswärts beim ebenfalls abstiegsgefährdeten Tavannes/Tramelan sowie zu Hause gegen den Spitzenclub Old Boys Basel. Klossner hofft, mit 12, 13 Punkten in die Winterpause gehen zu können. Aktuell sind es 10 Zähler, Spiez hat 11.

Fehler gefunden?Jetzt melden.