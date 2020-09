25 Jahre Internat Diapason – Erlebnisreiches Jubiläum – ganz im Sinne der Institution Es ist nicht einfach, in der heutigen Zeit eine würdige Jubiläumsfeier zu gestalten. Für die Erlebnispädagogen vom Internat Diapason in Wilderswil waren die Umstände allerdings fast perfekt.

Erlebnisreich: Am 25-Jahr-Jubiläum des Internats Diapason wurde auch gesegelt. Foto: PD

«Klein, aber fein», lautete die Devise beim Internat Diapason in Wilderswil, das zu seinem 25-jährigen Bestehen die Familien ihrer 16 Schüler an den Thunersee einlud. Durch den überraschenden Regen liessen sich die Gäste kaum bremsen: Schon bald war der See mit Stand-up-Paddlern, Seglern, Schwimmern und Wakeboardern bevölkert. «Auch mit gutem Wetter hätte es nicht besser sein können», sagte Internatsleiter Sacha Baumgartner nach dem Anlass zufrieden.

Erlebnispädagogik als Lebensschule

Im festlichen Teil wurde Thomas Schüpbach interviewt. Er war vor 25 Jahren der erste Leiter des Internats. Er erzählte, dass in der Anfangszeit neben den Jugendlichen noch Hotelgäste im Internat und ehemaligen Gasthaus bewirtet wurden. Zu den Veränderungen in der sozialpädagogischen Arbeit sagte Schüpbach: «Zu meiner Anfangszeit betrieben wir eine Feld-, Wald- und Wiesenpädagogik. Heute gibt es professionelle Konzepte, ein tieferes Problembewusstsein, differenziertere Störungsbilder, und das Risikobewusstsein – gerade in der Erlebnispädagogik – hat zugenommen.»

Genau diese Erlebnispädagogik ist neben der Schule ein wichtiger Bestandteil der Arbeit im Diapason. Der 25-jährige Elektroinstallateur Mischa Kälin, ehemaliger Schüler und Ehrengast am Anlass, war vor neun Jahren ans Meer gelaufen und sagte im Rückblick: «Auf diesem Treck läuft man so viel. Er hat mir geholfen, meine Grenzen zu verschieben. Wenn ich denke, jetzt ist es genug, geht es einfach noch 10-mal weiter.»

Wie ein Pinguin im Wasser

Auch der 14-jährige Internatsschüler Samuel sieht in der Erlebnispädagogik einen besonderen Wert: «Ich habe im Internat vieles gelernt – zum Beispiel ruhig zu bleiben oder mich in ein Team einzugeben. Beim Eishockeyspielen habe ich einen Streit mit einem anderen Jungen auflösen können, indem wir zusammen ein Team gebildet und so ein gemeinsames Ziel verfolgt haben.»

Zum Abschluss wurde ein grosses Graffito enthüllt, das im Verlauf des Tages unter Mitwirkung der Gäste entstanden ist. Alexandra Reinalter, Direktorin der Stiftung You Count, der das Internat angehört, wies darauf hin, dass die Jugendlichen ihr Potenzial dann abrufen können, wenn sie sich wohlfühlen und ihre Umgebung stimmt. «Ein Pinguin ist auf Land etwas unbeholfen, aber im Wasser schwimmt er 2000 Kilometer weit», sagte sie. So sei es die Aufgabe der Stiftung, gute Lebensbedingungen für die Entwicklung der Jugendlichen zu schaffen.

Mit einem Stück Geburtstagstorte in der Hand machten sich die Gäste genau dann auf den Heimweg, als sich die Sonne zu zeigen begann.

pd/maz