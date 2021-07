Hochwasser in Thun – Erlebnis hier, Land unter dort Die Thuner Innenstadt wurde am Samstag vom Hochwasser verschont. Angespannt blieb die Lage in den ufernahen Gebieten im Gwatt. Godi Huber

Freuen sich am schönen Grün der Aare: Turnerinnen aus dem Kanton Luzern zu Gast in Thun. Foto: Godi Huber

Eine scharfe Pizza Napoli, ein süsses Gelato und zum Abschluss ein feiner Espresso: An der Aare in der Thuner Innenstadt herrschte am Samstag Ferienstimmung. In den Restaurants auf dem Mühleplatz und am Aarequai wurden die ersten zaghaften Sonnenstrahlen nach den grauen Regentagen genossen. Dass die randvolle Aare gleich nebenan vorbeirauschte, tat der Stimmung keinen Abbruch.

«Erlebnisgastronomie»

«Das ist Erlebnisgastronomie», meinte Andreas Brenneisen vom Restaurant Waisenhaus, als er für den Mittagsservice aufdeckte. «Die Wassermassen sind sehr eindrücklich, und sie können auch Angst machen, aber ich bin zuversichtlich, dass es gut ausgeht», so der angehende Geschäftsführer. Siri Rüegg und ihre Mitturnerinnen vom Turnverein Büron ergatterten sich derweil auf dem Mühleplatz direkt am Hochwasser einen Tisch.