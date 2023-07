Erfolgreiche Berner Gymnasiastin – Erlacherin gewinnt Gold an Europäischer Informatik-Olympiade Die Erlacherin Jasmin Studer die erste Schweizer Goldmedaille an den European Girls Olympiade in Informatics (EGOI) gewonnen.

Jasmin Studer gewinnt an der European Girls' Olympiad in Informatics Gold. Foto: zvg (Schweizer Informatik-Olympiade)

An dem Informatik Wettkampf im schwedischen Lund schaffte Jasmine Studer letzte Woche den 10. Platz und erhielt dafür Gold, wie der Verband Wissenschafts-Olympiade am Montag mitteilte. Erst letzten November hatte dieses Zeitung Studer porträtiert, nachdem die junge Frau, die in Köniz-Lerberbatt das Gymnasium besucht, an einer Informatik-Olympiade für junge Frauen in der Türkei die Silbermedaille errungen hatte.



In Lund sicherte sich das vierköpfige Schweizer Team auch eine Silber- und eine Bronzemedaille. Insgesamt nahmen 186 junge Wissenschaftlerinnen hauptsächlich aus Europa teil und die ersten 17 wurden mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Der Wettbewerb entstand im Jahr 2021 in der Schweiz. In Schweden fand vom 15. bis 21. Juli die dritte Ausgabe statt. Zwei weitere Schweizerinnen gewannen auch Medaillen: Silber für Hannah Oss aus Thal (Kantonsschule am Burggraben SG) und Bronze für Vivienne Burckhardt aus Binz (Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl ZH) Bronze. Knapp die Hälfte aller Teilnehmerinnen erhielt eine Medaille.

SDA

