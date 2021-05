PR-Offensive der EU-Kommission

Brüssel ist auf den Übungsabbruch der Schweiz beim Rahmenabkommen vorbereitet. Die EU-Kommission hat ein sogenanntes Factsheet zu den bilateralen Beziehungen und den Verhandlungen der letzten Jahre aktualisiert, ergänzt durch eine Aufstellung der Folgen eines No deals. Es geht der EU darum klar zu machen, was die Schweiz mit dem Übungsabbruch aufs Spiel setzt. Neu ist insbesondere, dass die EU auch mit Konsequenzen mit Blick auf den Handel mit Landwirtschaftsprodukten droht. Das Abkommen über den Handel mit Landwirtschaftsprodukten könne möglicherweise in Zukunft nicht mehr aktualisiert werden, heisst es im Papier. Dies könnte unter anderem den Import von Gemüse aus Drittstaaten in die Schweiz erschweren. Weil Etiketten nicht mehr harmonisiert werden können, dürften es Schweizer Produzenten zudem auf absehbare Zeit schwieriger haben, ihre Produkte in den EU-Binnenmarkt zu exportieren. Hier das Factsheet der EU: https://bit.ly/3fQ4lTi und die Aufstellung der Folgen eines No Deals: https://bit.ly/2SvvQtz