Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Erkennen Sie den Helvetismus? Teil 5 «Schwingen», «Baumnuss», «Estrich» – können Sie diese Wörter unseren Freundinnen und Freunden jenseits des Rheins korrekt übersetzen? Machen Sie den Test! Sandro Benini

Den Helvetismus «Schwingen» erklärt der Duden mit: «Eine Art des Ringens.» Foto: BZ

Heute widmen wir das sonntägliche Sprachquiz wieder einmal unseren beliebten Helvetismen. Nach früheren Helvetismus-Tests erhielt ich gelegentlich Hinweise, dieses oder jenes Wort sei gar kein Helvetismus und werde selbstverständlich auch im übrigen deutschen Sprachgebiet verwendet.

Offensichtlich gibt es vereinzelt Zweifelsfälle. Machen wir es deshalb doch so: Ich stütze mich bei der Frage «Helvetismus – ja oder nein?» einerseits auf den Online-Duden und andererseits auf das Duden-Wörterbuch «Wie sagt man in der Schweiz?». Wenn ein Wort in einem dieser beiden Nachschlagewerke als Helvetismus aufgeführt wird, sei es für das Quiz zugelassen.

Und ja, es gibt auch Wörter oder Begriffe, die mit «besonders schweizerisch» (also nicht ausschliesslich schweizerisch) aufgeführt sind oder bei denen erwähnt wird, dass sie auch in Süddeutschland oder Österreich vorkommen. In diesen Fällen bitte ich um Flexibilität und Toleranz. Schliesslich ist das hier ein Spiel, das Spass machen soll.

Apropos Spass. Wie üblich bei den Quiz zum Thema Helvetismus empfehle ich einen Blick in die Sammlung mit dem schönen Titel «Nur die Mutter hurte am Boden». Sie enthält linguistische Abenteuer unserer Leserinnen und Leser.

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko.

