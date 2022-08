Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Erkennen Sie den Helvetismus? Teil 4 Schön, machen Sie auch heute dieses Quiz. Tönt doch gut, oder? Testen Sie Ihr Gespür für Helvetismen. Sandro Benini

Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt war ein grosser Liebhaber von Helvetismen. Hier auf einer Aufnahme aus dem Jahre 1980. Foto: Ullstein Bild via Getty Images

Bereits zum vierten Mal dreht sich unser sonntägliches Sprachquiz heute um das Thema «Helvetismen» – also jene vor allem lexikalischen Besonderheiten der Standardsprache, die in der Schweiz gesprochen und geschrieben wird. Helvetismen sind also Wörter, die man im Duden findet, aber mit dem Vermerk «schweizerisch». Dialektwörter hingegen sind schweizerdeutsche Wörter. «Velo» ist ein Helvetismus, «Chlapf» (Fahrzeug) ein Dialektwort.

Und bevor wir beginnen, hier wie immer in den Helvetismen-Quiz der Hinweis auf eine Umfrage, in der Leserinnen und Leser ihre linguistischen Abenteuer schildern – dies unter dem schönen Titel «Nur die Mutter hurte am Boden».

Viel Glück und Vergnügen beim Quiz!

