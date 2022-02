Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Erkennen Sie den Helvetismus? Parkieren, grillieren, die Jugi und die Pfadi: Es gibt Wörter und Wendungen, die typisch sind für die Schweiz. Im heutigen Quiz geht es darum, sie von anderen Varianten zu unterscheiden. Sandro Benini

Das Wichtigste gleich vorweg: Helvetismen sind keine Fehler, sondern sie gehören zur Sprachvariante, die man «Schweizer Hochdeutsch» nennt – also die Art, wie Schweizerinnen und Schweizer Hochdeutsch sprechen: ihre Aussprache, die Satzmelodie und vor allem eben Wörter, die man hierzulande verwendet und die in den Ohren einer Deutschen oder eines Österreichers unbekannt oder seltsam klingen. Es gibt auch einige wenige grammatikalische Phänomene, die spezifisch sind für das Schweizer Hochdeutsch.

Schweizer Hochdeutsch ist also eine «normale» Variante des Standarddeutschen und nicht zu verwechseln mit dem Schweizer Dialekt. Wie spannungsvoll und witzig das Verhältnis zwischen Dialekt, Schweizer Hochdeutsch und den im übrigen deutschen Sprachraum existierenden Varianten der Standardsprache sein kann, hat vor einiger Zeit diese Umfrage mit linguistischen Abenteuern unserer Leserinnen und Leser gezeigt.

Für das heutige Helvetismen-Quiz stütze ich mich auf den Duden-Band «Wie sagt man in der Schweiz? Wörterbuch der schweizerischen Besonderheiten». Ich übernehme daraus auch den Begriff «Binnendeutsch» für die Varianten im übrigen deutschen Sprachgebiet – also eine Art Sammelbegriff für alles, was nicht Schweizer Hochdeutsch ist.

Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und Glück bei der Helvetismen-Jagd!

