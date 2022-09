Buch von Gstaader Landjäger – Erinnerungen des ehemaligen Landjägers Der langjährige Gstaader Kantonspolizist Urs Bach hat seine Erlebnisse in einem 144-seitigen Buch niedergeschrieben. Am 23. September ist Buchvernissage. Bruno Petroni

«Eigentlich schade, wenn meine Erlebnisse als Dorfpolizist nicht vielen zugänglich werden», dachte er sich. Und so machte sich Urs Bach daran, seine spannendsten Geschichten aufzuschreiben. Der 72-jährige gebürtige Gstaader erzählt in seinem Buch «Halt Polizei!» frisch von der Leber weg in 41 Geschichten von seinen Begegnungen mit Menschen verschiedenster Herkunft.