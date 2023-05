Thuner Kunstraum Satellit – Erinnerungen an den «Schufeli» Das Warenhaus Schaufelberger und mit ihm viele Erinnerungen der Künstlerin Julia Znoj stehen im Fokus der Satellit-Ausstellung «Rabattiererei» in Thun. Margrit Kunz

Julia Znoj vor dem Kunstraum «Satellit» mit einem Stück aus dem Einrichtungsdisplay. Foto: Margrit Kunz

Kunst entsteht an vielen Orten und aus verschiedensten Gründen. Eingeladen vom Kunstverein Satellit, gestaltete Julia Znoj im Schauraum Satellit eine Hommage an das Warenhaus Schaufelberger. Julia Znoj lebt und arbeitet in Wien und ist die Nichte von Bernhard und Francine Schaufelberger.