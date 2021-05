EM-Song «We Are the People» – Erinnern Sie sich? Eine kurze Geschichte der Fussball-Hymnen Die Europameisterschaft 2021 hat ihre offizielle Hymne. Wird der Song von U2 zum Klassiker – oder schnell verglühen? Ein Blick auf die Schicksale von Fussball-Songs. Martin Fischer

Bono und The Edge von U2 haben zusammen mit dem holländischen EDM-Produzenten Martin Garrix (Mitte) den offiziellen EM-Song «We Are the People» aufgenommen. Foto: Sony Music

Der Neuste

Heute ist «We Are the People» erschienen, die offizielle Hymne zur Fussball-EM, die – Stand Mitte Mai – am 11. Juni tatsächlich beginnen soll. Was man dem Song positiv anrechnen kann: Man hört alle drei beteiligten Künstler raus. Da ist Bonos Pathos, eine effektbeladene Gitarrenfigur von The Edge, das Hit-Raster von Martin Garrix.

Der Song wird den Grundansprüchen an das Format Fussball-Hymne gerecht: Es gibt eine simple, mitgrölbare Refrainzeile, die auch gleich im Songtitel steht, einen forschen Stampf-Beat zum Mitklatschen und eine Produktion in Stadiongrösse.