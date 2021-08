Erinnern oder verdrängen?

Manchmal drängen sich mir schlagartig Erinnerungen auf: Wie meine Mutter 1999 bei Kriegsausbruch in Pristina anrief, um herauszufinden, wie es ihren Eltern ging. (Meine Eltern, Schwestern und ich lebten damals bereits seit längerem im sicheren Schweizer Exil). Eine fremde Stimme antwortete auf Serbisch, man hätte ihre ganze Verwandtschaft niedergemetzelt und würde jetzt das Haus niederbrennen. Wie mein Vater wochenlang im Stundentakt an den Fernsehnachrichten hing, in der naiven Hoffnung, so vielleicht etwas über den Verbleib seiner Mutter zu erfahren – bis er sie dann tatsächlich in einer alten, verwahrlosten Frau wiedererkannte, die mit unzähligen Flüchtlingen die Grenze ins sichere mazedonische Nachbarland überquerte; wie er angesichts dieses Wunders aufschrie: Das ist sie, sie lebt! – wobei sein Blick an den Bildschirm gefesselt blieb.

