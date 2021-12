SVP-Stadtrat in Argumentationsnot – Erich Hess – der renitente Maskenverweigerer Seit Montag gilt in der Schweiz eine verschärfte Maskenpflicht. Doch SVP-Politiker Erich Hess weigert sich, diese «komische» Regel im Berner Stadtrat zu beachten. Stefan Schnyder

Aktenstudium ohne Mundschutz: SVP-Stadtrat Erich Hess trug am Donnerstagabend seine Maske meistens unter dem Kinn. Oder angehängt an einem Ohr. Foto: Beat Mathys

Die Verordnung des Kantons Bern ist klar: Seit dem 29. November gilt «in allen öffentlich zugänglich Innenräumen» eine Maskenpflicht. Und am vergangenen Freitag doppelte der Bundesrat nach und erliess ebenfalls eine Maskenpflicht in Innenräumen. Die selbst dann, wenn der Zutritt nur mit Zertifikat erlaubt ist. «In öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt Maskenpflicht», steht nun auf der Internetseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

Doch die verschärfte Rechtslage ist für den notorischen Maskenverweigerer und Stadtrat Erich Hess kein Grund, eine Maske zu tragen. So auch am Donnerstagabend im Berner Stadtrat. Der SVP-Politiker hatte im Rathaus zwar eine Maske dabei. Manchmal hing sie unter dem Mund, manchmal am Ohr. Aber er hat sie während der ersten Sitzung, die von 17 bis 19 Uhr dauerte, nie korrekt über Mund und Nase getragen.