Abstimmung in Wilderswil – Erhöhter Schutz soll in die Grundordnung In Wilderswil wurde viel in den Schutz vor Naturgefahren investiert. Dies soll nun auch in der baurechtlichen Grundordnung festgehalten werden. Darüber wird am 28. November abgestimmt. Samuel Günter

Solche grossräumige Überflutungen wie im August 2005 auf dem Bödeli sollen künftig vermieden werden, indem der Hochwasserschutz an der Lütschine Schritt für Schritt realisiert wird. Foto: PD

An der Lütschine wurde in den letzten Jahren viel gebaut. Auslöser war das Unwetter von 2005. «Es hat sehr deutlich das grosse Gefahrenpotenzial aufgezeigt, welches in unserer Region vorhanden ist», schreibt der Wilderswiler Gemeinderat in seiner Botschaft zur Urnenabstimmung vom 28. November. Und auch die Ereignisse von 2007 und 2011 hätten erneut Handlungsbedarf aufgezeigt.

«Die Ursachen und Prozesse der Ereignisse wurden daraufhin untersucht, und in einem zukunftsgerichteten Hochwasserschutzkonzept sind die Lösungswege entwickelt worden.» In diese Zeit fällt auch die Veröffentlichung der Gefahrenkarte Bödeli, welche dann die Grundlage für den «Zonenplan Gefahrenhinweise auf Naturgefahren» bildete. «Dieser zeigte auf, dass grosse Teile der Siedlungsgebiete in gefährdeten Bereichen liegen.»