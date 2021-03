YB mit dem Rücken zur Wand – Erhobenen Hauptes abtreten – mindestens Beim 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel zeigte Ajax den Young Boys Grenzen auf. Auch wenn die Chancen auf ein Weiterkommen minim sind – die Berner wollen eine Reaktion zeigen. Marco Oppliger

Für YB heisst es am Donnerstag: Kopf hoch, Brust raus – alles oder nichts. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)



Drei Tore: Das ist die Minimalvorgabe an die Young Boys, um sich doch noch die Chance auf den Viertelfinal-Einzug in der Europa League wahren zu können. Ganz nebenbei dürfen sie natürlich kein Tor erhalten.

Doch wer sich an das Hinspiel vor Wochenfrist in Amsterdam erinnert, kann sich nicht so recht vorstellen, wie die Berner das bewerkstelligen wollen. Gerade einmal 30 Prozent Ballbesitz verzeichneten sie damals, Ajax-Torhüter Maarten Stekelenburg musste nicht ein einziges Mal eingreifen.

So dominiert sind die erfolgsverwöhnten Young Boys lange nicht mehr worden. Weshalb Mittelfeldspieler Vincent Sierro an der Abschlusspressekonferenz dezidiert sagt: «Wir müssen alles besser machen als in Amsterdam.» Resignation und eine gewisse Machtlosigkeit hätten seine Spieler verspürt an diesem Abend, so erzählt das Gerardo Seoane. Andererseits sei diese Lehrstunde auch hilfreich gewesen, «weil die Spieler gesehen haben, was ihnen noch fehlt: individuell und als Mannschaft».