Loubegaffer – Erhitzter Regierungsrat und tollkühne Schwimmerinnen Hartgesottene haben sich in den Blausee geworfen. Im Berner Rathaus bot ein Regierungsrat eine Erklärstunde an. Die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Trotz Bademantel und Chlouse-Mütze lässt der Anblick die 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer frösteln: Alt-Regierungsrätin Beatrice Simon und Anouk Marazzi, Verwaltungsrätin Kursaal Bern AG. Foto: PD

Die Loubegaffer ergötzen sich jeweils an den winterlichen Badeevents. In der Stadt Bern werfen sich Hartgesottene am Sonntag vor dem Zibelemärit in die Aare, allen voran der Stadtpräsident Alec von Graffenried. Ein Wochenende später dann lädt die Stiftung Freude herrscht rund um Alt-Bundesrat Adolf Ogi an den Blausee. Dort wurde dieses Jahr sogar ein Rekord aufgestellt: 506 Personen stürzten sich für einen guten Zweck ins 5,1 Grad kalte Wasser. Darunter waren auch Promis wie Alt-Regierungsrätin Beatrice Simon und der Broncos-Bar-Gründer Jimy Hofer.

Harter Kerl: Jimy Hofer war eine der 506 mutigen Personen, die in den Blausee tauchten. Foto: PD

Bleiben wir kurz bei frostigem Wetter beziehungsweise Klima: Solches herrschte vergangene Woche auch im Berner Rathaus. Grossrätin Marianne Schild (GLP) sprach in der Wintersession über das geplante Polizeizentrum und Verkehrssanierungen. Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) bezichtigte sie danach, einen «faktenfreien Rundumschlag» gemacht zu haben. Er bot ihr an, für sie da zu sein und ihr den Unterschied zwischen der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung sowie das Mobilitätskonzept zu erklären. «Regierungsrat Neuhaus so, wie wir ihn kennen. Und noch etwas darunter», kommentierte Schild. Auch die Loubegaffer finden die Rhetorik des Regierungsrats nicht gerade staatsmännisch. Viele Frauen müssen sich solche herablassenden, nett gemeinten Erklärungstiraden gefallen lassen. Für derartige Aussagen gibt es eine englische Wortschöpfung: Mansplaining oder auf Deutsch «Männer erklären Frauen die Welt».

Im Kantonsparlament sind aber auch Momente der Harmonie in Sicht. Grossratspräsident Martin Schlup (SVP) hält Wort: Wie in der Herbstsession versprochen, darf der neu formierte Chor des Grossen Rates am kommenden Donnerstagnachmittag um 13.30 Uhr im Grossratssaal eine erste Kostprobe der gelernten Lieder vortragen.

Chorleiterin ist die SP-Grossrätin und Lehrerin Karin Fisli. Sie hat mit rund 20 Sängerinnen und Sängern Lieder wie «Sia hamba» aus Afrika und «Love Shine a Light» der britischen Popband Katrina and the Waves geübt. Aber auch Schweizer Liedgut wie das Volkslied «Stets in Truure» haben die singenden Grossratsmitglieder geübt. Wer die für einmal harmonischen Töne aus dem Grossen Rat hören möchte, der kann auf der Besuchertribüne Platz nehmen. Die Loubegaffer sind gespannt.

Kommen wir zur wichtigsten Nebensache des Lebens, dem Fussball: Der ehemalige Publikumsliebling Miralem Sulejmani feierte gestern Geburtstag. Wie YB-Fans wissen, wurde sein Vertrag im Sommer nicht mehr verlängert. Dem Vernehmen nach ist er in seinem Heimatland Serbien und dort noch immer auf der Suche nach einem neuen Club. Die Loubegaffer bedauern das, denn er war immer ein grandioser Fussballer und unersetzbarer Teamplayer. Und sie senden ihm Glückwünsche zum 34. Geburtstag und wünschen ihm, dass er bald für ein Team aufmarschieren kann.

