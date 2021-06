Vor kommunaler Abstimmung – Erhält die Gemeinde Spiez ein neues Einfallstor? Damit am Gwattstutz Urs Hauensteins Zulg Immobilien AG bauen und sich die Bäckerei Linder entwickeln kann, braucht es den Segen des Souveräns. Jürg Spielmann

Hier an der Gemeindegrenze Spiez-Thun soll Neues entstehen: Eine angepasste baurechtliche Grundordnung ermöglicht eine Wohnüberbauung (vorne) und die weitere Entwicklung der Bäckerei Linder (hinten). Foto: Jürg Spielmann

Der westlichste Zipfel von Spiez – unmittelbar an der Grenze zu Thun – erhält ein neues Gesicht. Die Zulg Immobilien AG von Urs Hauenstein aus Steffisburg will ihre Parzelle Nr. 1495 am Gwattstutz überbauen, zwei viergeschossige Wohnbauten mit rund 20 Eigentumswohnungen sowie je einer ebenerdigen Gewerbenutzung sind vorgesehen. Das auf jenem Landstück entlang der Spiezstrasse, wo heute Gebrauchtwagen aufgereiht auf Käuferinnen und Käufer warten (wir berichteten).

«Dieses Richtprojekt ist sehr detailliert.» Architekt Dominic Nussbaum

Die Parzelle liegt zusammen mit der benachbarten Nr. 1496 der Bäckerei Linder in einer Überbauungsordnung J (UeO) aus dem Jahr 1992. Die Zulg Immobilien AG und das beauftragte Spiezer Architekturbüro Christian Nussbaum AG stellten nach einer Vorstudie fest, dass die UeO J «keine zeitgemässe Überbauung» mehr zulässt, wie die Gemeinde Spiez in ihrer Botschaft zur Urnenabstimmung vom 13. Juni schreibt. Zu gross sei der Anteil Gewerbefläche, zu wenig verdichtet das Bauen nach innen.