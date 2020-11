Sportzentrum Frutigen AG – Erhält das Hallenbad weiteres Geld von der Gemeinde? Das Stimmvolk entscheidet Ende Monat über die Gewährung fünf weiterer Betriebsbeiträge für die Sportzentrum Frutigen AG durch die Gemeinde. Herbert Kobi

Das Sportzentrum Frutigen mit dem Hallen- und Freibad. Foto: Nik Sarbach

Am 29. November entscheiden die Stimmberechtigten von Frutigen an der Urne über den Antrag des Gemeinderats, der Sportzentrum Frutigen AG ab 2021 für weitere fünf Jahre einen jährlichen Beitrag an die Betriebskosten des Hallenbads von 320’000 Franken auszurichten. Der zu bewilligende Verpflichtungskredit beläuft sich damit auf 1,6 Millionen Franken.

Hauptbereich «Baden»

Bereits vor vier Jahren hiess das Stimmvolk eine erste Tranche der gleichen Betriebsbeiträge für die Jahre 2016 bis 2020 gut. In ihrem letzten Gesuch unterstreicht die Sportzentrum Frutigen AG, deren Verwaltungsratspräsident Martin Allenbach dieser Zeitung weitere Auskünfte erteilte, ihre Bemühungen, das Angebot des Hallen- und Freibads stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern.