Bern: Hohe Stimmbeteiligung erwartet

Als die Stimmlokale um 12 Uhr schlossen, war die Schlange der Stimmenden vor dem Burgerspital noch rund hundert Meter lang. Das deutet auf eine hohe Stimmbeteiligung in der Stadt Bern hin.

«Diese liegt auf jeden Fall über 60 Prozent», bestätigt Regula Tschanz, Abstimmungsleitern auf der Stadtkanzlei. Aufgrund der bis am Freitagabend brieflich abgegebenen Stimmen lasse sich sagen, dass die aktuelle Beteiligung zwischen jener vom September 2020 und jener vom September 2021 liege. Im Herbst 2020 stimmten damals 65 % der Stadtberner Stimmberechtigten nach coronabedingter Abstimmungspause gleich über fünf nationale Vorlagen ab. Im September 2021, als unter anderem die Ehe für alle zur Debatte stand, waren es 59 %. Die Beteiligung liegt diesmal laut Tschanz in der Mitte.

In Sachen Aufmarsch gehöre so der Urnengang von diesem Sonntag in der Stadt Bern zu den Top Five seit der Einführung des Frauenstimmrechts 1971. «Anfragen auf der Stadtkanzlei zeigen, dass das Covid-Gesetz auch Leute mobilisierte, die sonst eher nicht stimmen», erklärt Tschanz die hohe Beteiligung. (svb)