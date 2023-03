Auch auf diesen Tafeln in Heimberg sind die geltenden Regeln zum Verhalten im Naturschutzgebiet der Aarelandschaft zwischen Thun und Bern aufgeführt. Unter anderem gilt für Hunde eine Leinenpflicht. Foto: Connie Zysset

Spiez verzichtet auf eine generelle Leinenpflicht am Uferweg nach Faulensee. Der Kanton hingegen verordnet eine Leinenpflicht in Naturschutzgebieten – und damit beispielsweise in weiten Teilen der Aareuferwege zwischen Thun und Bern. Und Thun will eine solche entlang des gesamten Seeuferwegs inklusive Schadau- und Bonstettenpark einführen.