Saanen Bank – «Erfreuliches Jahresergebnis» Das Geschäftsjahr 2022 schliesst die Saanen Bank mit einer Bilanzsumme von 1.782 Milliarden Franken ab. Auch die Eigenmittel sind gestiegen.

Die umgebaute Filiale der Saanen Bank in Schönried. Foto: PD

Für die Saanen Bank war 2022 ein erfolgreiches Geschäftsjahr: Sie verzeichne ein «erfreuliches Jahresergebnis», teilt sie mit. Die Bilanzsumme hat sich um 20,5 Millionen Franken erhöht und liegt per Jahresende bei 1,782 Milliarden Franken (+1,2 Prozent). Das Depotvolumen hat aufgrund der negativen Börsenentwicklung um 15,3 Prozent abgenommen und beträgt neu 527,6 Millionen Franken.

Der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft stieg dank der marktbedingten Zinserhöhungen um 17,5 Prozent. Trotz eines um 5,2 Prozent höheren Geschäftsaufwands resultiert ein besseres Kosten- und Ertragsverhältnis von 46,3 Prozent (Vorjahr 49,6 Prozent). Im Geschäftsaufwand ist eine zusätzliche Einzahlung in die Arbeitgeberbeitragsreserve von 450’000 Franken enthalten. Nach der Verbuchung von zusätzlichen, dem Eigenkapital angerechneten Pauschalwertberichtigungen, Abschreibungen und einer freiwilligen zukunftsgerichteten Sonderrückstellung von einer Million Franken wird ein Geschäftserfolg von 7,65 Millionen ausgewiesen (+4,8 Prozent).

«Dank des guten Geschäftsgangs werden die Reserven und Rückstellungen grosszügig dotiert und somit die Substanz der Bank deutlich gestärkt», heisst es weiter. Die anrechenbaren Eigenmittel erhöhen sich auf 136,5 Millionen (+4,5 Prozent).

Dank der Zinswende wird auch das Sparen wieder attraktiv: Neu wird das Konto Aktivsparanlage der Bank wieder mit 0,8 Prozent verzinst – das wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen.

Neuer Kundentresor

Im letzten Geschäftsjahr wurde die Filiale Schönried vollständig umgebaut. Es besteht neu eine Bürogemeinschaft der Bank mit Gstaad Saanenland Tourismus (GST). In diesem kleinen Dienstleistungszentrum ist auch die Post vertreten. Nach fast einem Jahr Bauzeit soll Ende April die neue Kundenzone am Hauptsitz in Saanen wiedereröffnet werden. Auch in Saanen wird es weiterhin einen Kundenschalter geben – allerdings ohne Panzerglas in einem offenen Raumkonzept. Neben den konventionellen Bancomaten wird in Saanen zusätzlich ein jederzeit auch ausserhalb der Öffnungszeiten zugänglicher Kundentresor realisiert. Die Bank geht davon aus, dass diese Dienstleistung einem zunehmenden Kundenbedürfnis entspricht.

Das neue Jahr begann für zwei Mitarbeitende mit Feierlichkeiten: Urs Zumbrunnen, der stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung, konnte sein 40-Jahr-Dienstjubiläum feiern. Heidi Reichen, Leiterin Führungsunterstützung, wurde zum Mitglied der Direktion befördert.

pd

