Raiffeisenbank Thunersee – Erfreuliches erstes Jubiläumshalbjahr Der Halbjahresgewinn der Raiffeisenbank Thunersee beläuft sich im Jahr des 90-jährigen Bestehens der Bank auf 560’463 Franken. Die Kundeneinlagen stiegen um 10,4 Millionen Franken.

Die Raiffeisenbank Thunersee blickt auf ein «erfreuliches erstes Halbjahr 2022» zurück, wie die Bank in einer aktuellen Mitteilung schreibt. Demnach erzielte sie in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Gewinn von 560’463 Franken (Vorjahr: 519’666 Franken). Bei den Kundeneinlagen habe die Bank ein stabiles Wachstum von 1,0 Prozent auf 1065 Millionen Franken verzeichnet. Das Hypothekarvolumen stieg um 1,0 Prozent auf 1262 Millionen Franken an. Der Geschäftsaufwand stieg im ersten Halbjahr insgesamt um 0,2 Millionen Franken auf 4,9 Millionen Franken.

Ertrag entwickelte sich positiv

Das Zinsengeschäft stelle nach wie vor die Haupteinnahmequelle der Raiffeisenbank Thunersee dar, heisst es in der Mitteilung. «Trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfelds fiel der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft mit 6,9 Millionen Franken gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (6,8 Millionen Franken) etwas höher aus. Zudem konnte die Raiffeisen Thunersee im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 0,2 Millionen Franken auf 1,3 Millionen Franken deutlich steigern.»

Die Raiffeisenbank Thunersee geht trotz der weltweiten Unsicherheiten von einem weiterhin stabilen Geschäftsgang aus. Im Rahmen des 90-jährigen Bestehens der Raiffeisenbank Thunersee planen die Verantwortlichen weitere Aktivitäten im zweiten Halbjahr.

