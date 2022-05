Trampelwurm und Erlebnisweg – Erfolgreicher Weltrotkreuztag in Thun Der Weltrotkreuztag markierte auch in Thun den Start eines neuen Freizeitangebots, das noch bis Ende August genutzt werden kann.

Sie feierten am Weltrotkreuztag 2022 in Thun (v.l.): Ursula Imboden, Leiterin Beocare, Entlastung Angehörige SRK, Andreas Eyholzer, Regionalstellenleiter Thun, Corinne Saurer, Verantwortliche Beocare Bildung SRK/ Veranstaltungen. Foto: PD

Am 8. Mai lancierte das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Bern unter dem Motto «Gemeinsam unterwegs» seine drei Rotkreuz-Wege in den Regionen Seeland, Berner Oberland und in der Berner Innenstadt. In Thun empfingen die Mitarbeitenden des SRK die Besucherinnen und Besucher mit diversen Attraktionen. So war der Thuner Trampelwurm zu Besuch und fuhr Mitarbeitende des SRK sowie Interessierte durch das idyllische Seefeldquartier. Auch eine Rikscha von Spassmobil Thun war für die Teilnehmenden unterwegs, wie es in einer Mitteilung des SRK heisst. Als kleines Geschenk erhielten die Gäste rote Trinkflaschen mit dem Logo des Kantonalverbands sowie Strassenmalkreide für die Kleinen.

«Der Trampelwurm und die Rikscha waren ein schöner Erfolg», sagt Andreas Eyholzer, der seit April Leiter der SRK-Regionalstelle in Thun ist. «Zudem konnten wir auf unsere Angebote in den Bereichen Bildung und Entlastung aufmerksam machen und diverse Fragen beantworten.» Eyholzer ist neben seiner Tätigkeit beim SRK Kanton Bern auch Gründer einer privaten Spitex und setzt sich seit Jahren für pflegende Angehörige ein, schreibt das SRK.

Die drei Rotkreuz-Wege können bis zum 31. August 2022 anhand der interaktiven Gratis-App Actionbound erkundet werden. Der internationale Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag biete jeweils «die Gelegenheit, die Öffentlichkeit mit den humanitären Grundsätzen und Werten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung vertraut zu machen, das Bewusstsein dafür zu schärfen sowie zu einer Botschaft der Solidarität beizutragen», schreibt das SRK.

pd/maz

