Diplomfeier Tourismus-Fachschule – Erfolgreicher Abschluss in Thun Die Höhere Fachschule für Tourismus (HFT) Luzern diplomierte am Standort Thun 17 neue Tourismusprofis. pd/hau

Die 17 erfolgreichen Diplomandinnen und Diplomanden der Höheren Fachschule für Tourismus, Thun. PD

Nach rund zweijährigem Studium an der Höheren Fachschule für Tourismus HFT Luzern AG am Standort Thun haben im Hotel Deltapark in Gwatt 17 Fachleute Diplome entgegennehmen dürfen, teilte die Fachschule mit. Die scheidende Studiengangleiterin Barbara Haller Rupf betonte die Wichtigkeit, dass junge Tourismusfachleute neue Ideen in die Branche einbringen, gerade in der Corona-Zeit, welche den weltweiten Tourismus vor riesige Herausforderungen stellt und zum Umdenken zwingt.

Am Beispiel der fair produzierten Schokolade Choba Choba, übersetzt «ich helfe dir – du hilfst mir», betonte sie die Bedeutung der Zusammenarbeit gerade in schwierigen Zeiten.

Mit einem Augenzwinkern

Marcel Furer, der ehemalige Schulleiter in Thun, erinnerte die Studierenden an die verschiedenen Orte, an welchen deren Ausbildung stattgefunden hatte. Augenzwinkernd blicke er auf das Auslandseminar in Mallorca und auf den Begriff Overtourismus zurück: «Das erscheint uns heute als Problem einer anderen Welt.»

«Wir sind Tourismus»

Als Gastredner gab Stefan Otz, der neue Inhaber und Direktor der Tourismusfachschule Bern-Oberland (TFBO), den Diplomandinnen und Diplomanden die vier Kardinalstugenden Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Masshalten mit auf den Weg. Deren Erfüllung sei nicht immer einfach, aber möglich. Mit dem Slogan «Wir sind Tourismus» rief er die frisch diplomierten Tourismusfachleute dazu auf, klug, mutig, fair und bescheiden einen guten Job im Tourismus zu machen.

Musik und Gedanken

Musikalisch prägte die Band Baerbeat aus Thun die Feier. Abschliessende Gedanken zum Studium machten sich die beiden Absolventen Corinne Niederhauser und Flurin Lanz. Nicht nur an den praxisorientierten Unterrichtseinheiten, sondern auch aneinander seien sie gewachsen – «Wir lernten zu sprechen und aufeinander zu hören,» sagten sie.

Die erfolgreichen Diplomanden

Folgende Studierende haben die Ausbildung zur Diplomierten Tourismusfachfrau HF respektive Diplomierten Tourismusfachmann HF erfolgreich abgeschlossen: Abosamra Scherif, Bern; Aregger Tanja, Bern; Berchtold Patrizia, Naters; Eggimann Christine, Bern; Jaggi Josianne, Kippel; Jossen Nicolas, Naters; Lanz Flurin, Matten; Machouk Samira, Solothurn; Meisser Nadja, Häutligen; Niederhauser Corinne, Worb; Notaro Basil Louis, Ringgenberg; Portmann Marina, Spiez; Rossi Alexandra, Sursee; Seevaratnam Andy, Wilderswil; Staub Jasmin, Rüeggisberg; Wenger Janine, Interlaken; Winkler Michaela, Bern. (pd/hau)