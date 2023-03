Schwimmklub Bödeli – Erfolgreiche Schwimmerinnen und Schwimmer Erfolgreiche Schweizer Meisterschaft (SM) mit Finalteilnahmen und Vereinsrekorden. Fünf Oberländer Schwimmerinnen und Schwimmer nahmen an der SM in Genf teil. Hans Peter Roth

Rahel Haller vom Schwimmklub Bödeli schaffte an der Schweizer Meisterschaft in Genf 2023 über 200 Meter Brust den Einzug ins A-Finale und erreichte Rang 8. Foto: PD

Gleich 13 persönliche Bestzeiten konnten Oberländer Schwimmerinnen und Schwimmer an der Langbahn-Schweizer-Meisterschaft (SM) in Genf feiern. Grund zur Freude für den Schwimmklub Bödeli (SKB) und die Startgemeinschaft Berner Oberland, die mit fünf Athletinnen und Athleten an der SM teilnahm.

13 persönliche Bestzeiten gab es laut dem SKB zu feiern: «Besonders durfte sich Rahel Haller über ihre Leistung freuen.» Mit Bestzeiten über 50 Meter Brust (34.58) habe sie in der Vorrunde den 12. Rang und über 100 m Brust (1:15.49) den 14. Rang und damit das B-Finale erreicht. «Über 200 m Brust reichte ihre Leistung sogar für den Einzug ins A-Finale.» Hier erreichte sie zum Schluss in 2:42.06 den 8. Rang. Mit der Zeit aus dem Vorlauf erfülle Rahel Haller die Limite für die Selektion für die europäische Jugendolympiade in Maribor, Slowenien.

Vereinsrekord

«Liliana Wojcik nahm an ganzen sechs Rennen teil», so die SKB-Mitteilung weiter: Ausser bei 100 Meter Brust habe es bei ihr nur Bestzeiten zu vermelden gegeben. «Über 50 m Freistil gelang ihr sogar der Vereinsrekord mit 27.77 Sekunden.» Noch starte sie ausser Konkurrenz. «Nächste Saison wird sich dies bereits ändern.»

Bei den Männern konnte Peter Kauer an seiner ersten SM eine solide Leistung zeigen. Seine persönliche Bestzeit über 50 Meter Rücken in 29.85 ergab Schlussrang 57. Dylan Nydegger erzielte die meisten Bestleistungen. Über 50 Meter Brust (31.72) und über 100 Meter Delphin (1:00.30) erreichte er je Rang 43. Cristiano Duarte schaffte es mit persönlicher Bestzeit über 50 Meter Rücken in 29.18 auf Rang 34.

