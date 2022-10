Meisterschaft in Thun – Einheimische feierten 13 Erfolge Mit 13 Medaillen machten der Berner Nachwuchs und die Veteranen am Final der Jugend- und Veteranen-Einzelmeisterschaft in der Thuner Guntelsey eine gute Ausbeute. Fritz Leuzinger

Strahlende Heimenschwanderinnen: Das 50-m-U-17-Podest mit Sara Fahrni (Gold), Alina Schmid (Silber) und der Tessinerin Alexia Tela (Bronze). Foto: Fritz Leuzinger

Am 24. Final der Junioren- und Veteranen-Einzelmeisterschaft mit 400 Nachwuchsschützinnen und -schützen und 170 Schützenveteranen wurden elf verschiedene Wettkämpfe in den Kategorien Gewehr 300 m und 50 m sowie deren vier mit Pistole 25 m ausgetragen. Die Thuner Guntelsey empfing am Samstag die in Heimrunden qualifizierten Jung- und Veteranenschützen aus der ganzen Schweiz mit wettermässig guten Schiessbedingungen.