Bank EKI Ski Cup – Erfolgreich in die Saison gestartet Der Bank EKI Ski Cup ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. 138 Startende konnten sich an der Winteregg in einem Riesenslalom messen.

Mike Balmer vom SC Leissigen in Aktion. Er wird Dritter in der Kategorie Knaben U-14. Foto: PD

Die Animationsnachwuchsrennen sollen in den Kindern die Begeisterung für das Skifahren wecken und ihnen die Möglichkeit geben, sich in der jeweiligen Kategorie im Wettkampf zu messen. Anschliessend an den Bank EKI Ski Cup führte der Skiclub Leissigen traditionell das 21. Dorfskirennen mit 42 Teilnehmenden durch.

Am 29. Januar geht es im Rahmen des Bank EKI Ski Cup weiter mit einem Combi Race am Hasliberg. Im Skirennzentrum kämpfen die Jugendlichen in den Kategorien U-10 bis U-18 um Tagessiege und wichtige Punkte für die Rennserie, welche mit dem Finalrennen am 20. März am «Männlichen» ihren Abschluss findet.

Die Erstplatzierten erhalten jeweils 100 Punkte, anschliessend erfolgt die Punkteverteilung abgestuft bis zum 30. Rang, welcher noch mit einem Punkt für die Cupwertung zählt. Die Bank-EKI-Ski-Cupsiegerinnen und -Cupsieger werden aus dem Total der Cuppunkte der Animationsrennen ermittelt und gewinnen je ein Konto mit einer Einlage von 500 Franken bei der Bank EKI.

pd/don

