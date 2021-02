Der Trainer des FC Basel – Erfolglos wie anno 1999 – wieso bleibt es um Sforza ruhig? Unter Ciriaco Sforza hat der FC Basel in der Liga 10-mal nicht gewonnen und liegt 13 Punkte hinter YB. Vorgehalten wird dem Trainer aber anderes. Tilman Pauls

Auch nach knapp einem halben Jahr beim FC Basel ist der Trainer Ciriaco Sforza schwer zu fassen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Ciriaco Sforza hat viele Gesichter, auch wenn man sie unter seiner Maske nicht immer erkennt. Man hat ihn in seiner Zeit beim FC Basel oft fröhlich erlebt, «positiv», wie er das sagen würde, manchmal auch frustriert. Sforza war nachdenklich, schweigsam, hin und wieder ein bisschen zu überschwänglich.

Nach dem 2:2 gegen den FC Sion wurde der Trainer am letzten Wochenende gefragt, was eigentlich nach der Halbzeit passiert sei. Wie das sein könne, dass die Basler so offensichtlich die Kontrolle über sich und das Spiel verlieren. Da zeigte Sforza ein Gesicht, dass man so von ihm noch nicht kannte.