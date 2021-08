Oberhofen ehrt Einheimische – Erfolge in Segeln, Tennis und Sportklettern Der Gemeinderat von Oberhofen ehrte mehrere Menschen, die 2020 und 2021 erfolgreich waren.

Der Gemeinderat ehrte (v. l.): Segler Laurent Stadler, Joëlle Niederberger bzw. deren Mutter, die in Abwesenheit der Tochter die Ehrung entgegen nahm, und Tennislehrer Marko Leutar. Foto: PD



Seit dem Jahr 2010 ehrt der Gemeinderat von Oberhofen in regelmässigen Abständen Personen und Gruppen, die in den Bereichen Sport, Beruf und Freizeit besondere Erfolge erzielen konnten. Nun fand die Ehrung für die Erfolge von 2020 und 2021 statt. Im Bereich Segeln wurden Nick Zeltner, Till Seger und Laurent Stadler geehrt, die zusammen mit Cederic Schenk aus Hilterfingen und Nilo Schärer aus Wohlen 2020 Schweizer Junioren-Clubmeister wurden und auch 2021 bereits beachtliche Erfolge feiern konnten.

Geehrt wurde auch Marko Leutar, der vor drei Jahren seine eigene Tennisschule gründete und sich nebenbei auch mit Herzblut im Tennisverband engagiert. Das Kids Tennis gehört unter anderem zu den 30 besten Clubs in der Schweiz. In den letzten zwei Jahren gewann Leutar mit «seinen» Juniorinnen und Junioren über 50 offizielle Lizenzturniere und mit der Damenmannschaft ein weiteres Mal die erste Meisterschaft in Kriens. Sodann ehrte der Gemeinderat auch Joëlle Niederberger, die 2020 Schweizer Meisterin U-18 im Sportklettern Lead wurde. 2021 erreichte sie in derselben Disziplin den 6. Platz an der Jugend-EM.

pd/aka

