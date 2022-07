Vogelschutz in Interlaken – Erfolg nach über zweijährigem Einsatz Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte der Verein für Vogelschutz und Vogelkunde Bödeli eine Mauerseglerkolonie retten.

Die Nistkästen unter dem Dach dienen nun den Mauerseglern als neues Zuhause. Foto: PD

Der Verein für Vogelschutz und Vogelkunde Bödeli meldet eine erfolgreiche Rettungsaktion im Zentrum von Interlaken: Eine Kolonie von Mauerseglern konnte in neue Nistkästen umgesiedelt werden. Damit endet ein über zweijähriger Einsatz im Dienste dieser Vögel, die wegen einer Baustelle bedroht waren.

Begonnen hatte alles im Januar 2020, als der Verein eine Einsprache gegen den Abbruch eines Hauses am Höheweg einreichte. Am Haus waren von Brigitte Schick vom gegenüberliegenden Fitnesscenter über 20 Nistplätze für Mauersegler entdeckt worden. Der Verein konnte nachweisen, dass in den Einfluglöchern unterhalb des Daches viele Mauersegler logierten. Vereinspräsidentin Barbara Stäger: «Es war wohl auch ein Mauersegler-Freund, der diese Löcher extra geschaffen hatte.»

Nistkästen am Baugerüst

«Die Bauherrschaft Raeuber unter der Leitung von Urs Reinhard zeigte sich sehr kooperativ, wusste sie ja nichts von deren Brutplätzen», hält Barbara Stäger fest. Der Umbau sollte im August 2020 fertig werden. Die Mauersegler sind als Zugvögel die zuletzt ankommenden im Mai und zuerst abfliegenden Ende Juli, Anfang August.

Nach einigen Rücksprachen und Augenscheinen wurde entschieden, dass die Firma Streich Holzbau provisorische Nistkasten an das Baugerüst montieren werde. Die Sanierung des Hauses verspätete sich, entsprechend auch die provisorische Montage der Nistkästen.

Im zweiten Anlauf

Barbara Stäger: «Die definitive Montage der Kästen unter dem Dach klappte schliesslich nach Bilderbuch, die Zimmer waren nun für 2021 bezugsbereit.» Und tatsächlich: Die Vögel kamen im Frühjahr 2021, besichtigten ihre «Zimmer», hörten auf der Gegenseite die Lockrufe – aber wollten trotzdem nicht hier brüten. Nochmals die Vereinspräsidentin: «Sie näherten sich zwar den neuen Nistkästen, aber bezogen sie dennoch nicht. Alle Mitbeteiligten befürchteten, dass wir die Kolonie verlieren würden.»

«Die Sanierung und Neumontage ist geglückt, die Kolonie gerettet.» Barbara Stäger, Präsidentin Verein für Vogelschutz und Vogelkunde Bödeli

Doch dann, ein Jahr später, im Frühjahr 2022, als es viel wärmer war als 2021, stellte sich der Erfolg ein. Barbara Stäger: «Am 9. Mai konnten die ersten Mauersegler gesichtet werden. Und am 13. Mai der grosse Glücksfall: Die ersten vier Nester wurden fast gleichzeitig bezogen. Die Sanierung und Neumontage ist geglückt, die Kolonie gerettet.» Nun sind die Mauersegler noch bis Ende Juli oder Anfang August in ihrem neuen Heim zu Hause, bevor sie den Rückweg nach Südafrika antreten.

pd/aka

Fehler gefunden?Jetzt melden.