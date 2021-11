Jugendmusikfestival in Wimmis – Erfolg mit dem Drachenberg 240 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Kanton Bern zeigten am Jugendmusikfestival, wie gut sie spielen. Drei Oberländer Gruppen waren dabei sehr erfolgreich. Anne-Marie Günter

Das Jugendblasorchester Unteres Simmental freut sich: Nach seinem Konzert, weil alles gut gelang, und später über den ersten Rang im Wettbewerb. Foto: Anne-Marie Günter

Wie vielfältig mit Freude – und vielleicht ein bisschen Lampenfieber – gespielte Blasmusik ist, war am Samstag im Schulhaus Chrümig in Wimmis zu erleben. Acht Jugendmusiken aus dem Kanton Bern waren am Festival dabei. Das Publikum, und es war trotz Corona gross, bekam ein abwechslungsreiches Konzert zu hören. Weil das Festival auch ein Wettbewerb ist, wechselte es: Jede Musik brachte ihre Fans mit.

Voller Saal beim Heimspiel

Für einen vollen Saal sorgte das JBUS, das Jugendblasorchester Unteres Simmental, das eine Art Heimspiel hatte. Die jungen Musiker gehören zu den für einzelne Projekte zusammen musizierenden Jugendmusiken Wimmis-Reutigen und Erlenbach-Diemtigtal.