Kopf der Woche – Erfolg an der Berufsmeisterschaft Gil Beutler aus Linden holte an der Berufsschweizermeisterschaft in der Kategorie Automation die Goldmedaille. Stellvertretend für alle starken Oberländer Berufsleute küren wir ihn zum Kopf der Woche. Christoph Buchs

Gil Beutler aus Linden. Foto: PD

An den internationalen Berufsmeisterschaften räumen die Schweizer regelmässig im grossen Stil ab. Einer von ihnen könnte Gil Beutler werden. Der 18-jährige aus Linden holte kürzlich an der Schweizermeisterschaft der Polymechaniker in Münchenbuchsee in der Disziplin Automation die Goldmedaille.