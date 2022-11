Kopf der Woche – Erdgas von seinem eigenen Hof Er war seiner Zeit voraus – und wird jetzt von Anfragen überrannt: Ein Landwirt wurde Gasproduzent – und unser «Kopf der Woche». Hans Peter Roth

Biobauer produziert Biogas. Niklaus Hari neben dem prall mit Güllegas gefüllten «Kissen» vor seinem Hof in Reichenbach. Foto: Hans Peter Roth

Gülle stinkt zum Himmel. Buchstäblich. Ihre so riechbaren Gase belasten das Klima. Dabei lassen sich genau diese Gase nutzen, um Energie zu gewinnen. Das hat Niklaus Hari, Biobauer aus Reichenbach i.K., schon in den 80er-Jahren begriffen. Er packte an und begann auf dem eigenen Hof zu tüfteln.