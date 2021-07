Hangrutsch in Sigriswil – Erde rutschte rund 300 Meter in die Tiefe Auf der Zettenalp ereignete sich am Freitagnachmittag ein Hangrutsch. Mensch und Tier konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Gabriel Berger

Auf der Alp Tröler (Gemeindegebiet Sigriswil) hat sich am Freitagnachmittag, 16. Juli, ein Hangrutsch ereignet. Foto: Screenshot Google Maps

Das ging gerade noch einmal gut: Die Familie von Daniel und Barbara Aebersold befand sich in ihrem Sömmerungsbetrieb auf der Alp Tröler, als unweit davon am Freitagnachmittag um etwa 16.30 Uhr der Hang ins Rutschen kam. Dies berichtet die «Jungfrau-Zeitung». Das betroffene Gebiet befindet sich nahe der Zettenalp, nordwestlich des Sigriswiler Grats auf Sigriswiler Gemeindegebiet.

«Als ich zur Stelle kam, sah ich einen Erdabsatz von rund einem halben Meter. Der Erdrutsch reichte rund 200 Meter tief, der Boden aufgerissen, alles mehr oder weniger abgesenkt», wird Barbara Aebersold zitiert. Die Zeit habe gerade noch gereicht, alles Hab und Gut in die Autos zu packen und sich in Sicherheit zu bringen. Daniel Aebersold schaffte es zudem, die rund 50 Rinder und Kühe in den etwas weiter oben gelegenen Stall zu bringen und die Polizei zu alarmieren.