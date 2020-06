Felder zum Selberpflücken – Erdbeer-Boom in der Corona-Krise Dieses Jahr ist der Andrang auf den Erdbeer-Selbstpflückfeldern in der Region so gross wie kaum je zuvor. Zum Beispiel in der Altwyden bei Utzenstorf. Markus Zahno

Das Feld in der Altwyden. Sogar Leute aus Freiburg oder Nidwalden kommen hierher, um Erdbeeren zu pflücken. Fotos: Beat Mathys

«Unglaublich!» Brigitte Glauser steht bei der Kasse neben dem Erdbeerfeld und blickt zu den Autos, die entlang der Strasse parkiert sind. Ein Wagen steht neben dem anderen, fast hundert an der Zahl. Und das an einem ganz gewöhnlichen Mittwoch, am letzten warmen Tag vor dem Wetterwechsel.