Tiefere Beschaffungskosten – Erd- und Biogas werden in Bern wieder günstiger Der Berner Energieversorger EWB senkt die Preise für Gas. Im Oktober und November waren sie noch gestiegen.

Energie Wasser Bern hat die Gaspreise erneut angepasst. zvg / Energie Wasser Bern

In der Stadt Bern werden die Tarife für Erd- und Biogas erneut angepasst. Per 1. Dezember sinken sie um 0,4 Rappen pro Kilowattstunde, wie der Gemeinderat und der Energieversorger ewb am Mittwoch mitteilten.

Zur Begründung verwiesen sie auf tiefere Beschaffungskosten. Die Tarife wurden in Bern zuletzt monatlich angepasst. Per 1. Oktober stiegen sie um 0,92 Rappen, per 1. November um weitere 2,01 Rappen pro Kilowattstunde.

In Biel verkündete der Energie Service Biel/Bienne zuletzt im Oktober eine Erhöhung der Erdgaspreise per 1. Dezember. In Thun gab die Energie Thun AG ebenfalls im Oktober eine Erhöhung des Gaspreises per 1. November bekannt. Beide Energieversorger verwiesen auf steigende Marktpreise.

Nach den Höchstwerten im Oktober hätten sich die Marktpreise für Erdgas inzwischen wieder etwas beruhigt, teilte Energie Wasser Bern (ewb) am Mittwoch mit.

SDA/zec

