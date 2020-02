Die Gemeinde Bätterkinden ruft unbekannte Erben auf – Erben gesucht In Bätterkinden werden derzeit die Angehörigen eines Mannes gesucht. Meldet sich niemand, erbt die Gemeinde. Regina Schneeberger

Gibt es keine Erben , geht das Geld an Kanton und Gemeinde. Symbolbild: iStock

Im Oktober 2019 ist ein 84-jähriger Mann verstorben. Der italienische Staatsbürger wohnte in Bätterkinden. Er war ledig, Erben sind keine bekannt. Zumindest noch nicht. Im örtlichen Anzeiger wurde kürzlich ein Erbenruf publiziert. Wenn die Gemeinde im Ungewissen darüber ist, ob ihr alle Erben bekannt sind, muss sie in angemessener Weise öffentlich auffordern, sich binnen Jahresfrist zu melden, so will es das Gesetz. Es komme eher selten vor, dass ein Erbenruf publiziert werde, hält Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher fest.