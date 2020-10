Stärke 7,4 – Tsunami-Warnung nach Erbeben vor Alaska Nach einem Erdbeben in Alaska mit der Stärke von 7,4 auf der Richterskala haben die US-Behörden eine Tsunami-Warnung ausgesprochen.

Tsunami-Warnung: Die Menschen von Homer, Alaska, bringen sich in Sicherheit. (19. Oktober 2020) Keystone/Michael Armstrong Nach einem Erdbeben vor der Küste Alaskas wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben. 1 / 2

Ein Erdbeben hat die Küste des US-Bundesstaates Alaska erschüttert. Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,4 an. Es sei am Montag kurz nach Mittag 94 Kilometer südöstlich des Ortes Sandpoint und 41 Kilometer tief in der Erde aufgetreten. Zudem wurde vor einem möglichen Tsunami gewarnt.

Alaska ist eine sehr dünn besiedelte Region der Vereinigten Staaten. Über eventuelle Schäden an Häusern, Häfen oder Schiffen war zunächst nichts bekannt.

SDA/chk