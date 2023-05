Angetroffen an der BEA – Er züchtet Spinnen, Schlangen und Echsen artgerecht Mit der BEA verbindet man vor allem ein Tier: die Kuh. Doch dieses Jahr kann man am Stand der Firma Lorica auch Terrarientiere bestaunen. Laura Waldorff

Seit 25 Jahren hegt und pflegt Simone Piovan seine Leidenschaft, die Terrarientiere. 2011 machte er sein Hobby zum Beruf. Foto: Christian Pfander

«Mami, dann kaufen wir halt eine Zweitwohnung für unsere neue Schlange», rief ein begeistertes Kind am Stand von Lorica Terraristik aus, nachdem die Eltern gesagt hatten, sie würden nicht mehr nach Hause kommen, wenn da plötzlich eine Schlange hausen würde. Es ist anzunehmen, dass die kindliche Begeisterung nicht gereicht hat, um die Eltern zu überzeugen. So ist es in der Welt der Terrarientiere: Manche Menschen sind fasziniert, andere ergreifen die Flucht.