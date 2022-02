Der geplatzte Olympiatraum – Er zieht zu Hause aus, isst nicht mehr mit dem Team – trotzdem erwischts ihn

Covid lässt Olympiatraum platzen – Er zieht zu Hause aus, isst nicht mehr mit dem Team – trotzdem erwischts ihn ZSC-Verteidiger Christian Marti unternimmt alles, um seine Olympia-Teilnahme nicht zu gefährden. Er ist quasi schon auf dem Weg nach Peking, da ist sein vierter PCR-Test positiv. Simon Graf

Wo hat er sich angesteckt? Christian Marti vermutet, dass es auf dem Eis passiert ist. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Als Patrick Fischer sein Aufgebot für Peking bekannt gab und sein Name dabei war, zog Christian Marti von zu Hause aus. Der 28-Jährige tat alles, um seinen Olympiatraum nicht zu gefährden. Denn ein positiver PCR-Test, und vorbei wäre es. Und die fünfjährige Tochter für zwei Wochen aus dem Kindergarten nehmen, das wollte Marti nicht. Also zog er in die Wohnung seiner Mutter und diese temporär zu ihrem Partner, seine Familie besuchte er nur noch im Garten.