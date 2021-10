Schwinger Willy Graber hört auf – Er wurde beleidigt – aber von fast allen geliebt Als Bub wurde er von einem Auto überfahren, als Schwinger träumte er vom Königstitel: Der Bolliger steigt am Samstag ein letztes Mal ins Sägemehl. Philipp Rindlisbacher

Eine letzte Siegesfaust? Am Samstag verabschiedet sich Willy Graber von der Schwingerbühne. Foto: Andreas Blatter

Nun soll Schluss sein. 18 Jahre nach dem ersten von 110 Kranzgewinnen, nach 6 Siegen und Tausenden von Trainingseinheiten. Am Hallenschwingfest in Bolligen steigt Willy Graber letztmals in die Zwilchhosen, danach wird er sie symbolisch an den Nagel hängen.

37 ist der Berner, er spürt ein wenig Wehmut. Wettkämpfe hat er zuletzt keine mehr bestritten, aber doch noch sporadisch trainiert. Wenngleich das Resultat am Samstag zweitrangig ist, hat er ein abschliessendes Ziel: den letzten Gang zu gewinnen.

Im Sägemehl stehen wird Graber fortan als technischer Leiter des Schwingklubs Worblental, in dem etwa Talent Adrian Walther trainiert. Ein Rückblick auf eine besondere Karriere.