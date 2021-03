Ex-YBler François Affolter – Er wünscht sich ein Wiedersehen mit Messi François Affolter spielte in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft. Nun kämpft der Verteidiger mit Chiasso in der Challenge League gegen den Abstieg. Peter Berger

Seit dieser Saison ist François Affolter beim FC Chiasso engagiert. Foto: Martin Meienberg (Freshfocus)

Er komme gerade aus dem Italienischkurs, berichtet François Affolter. Für den Französisch sprechenden Bieler ist die Sprache kein Problem. «Schon zu meinen Zeiten bei YB habe ich mit Alberto Regazzoni und Emiliano Dudar Italienisch gesprochen, ich verstehe ziemlich viel», sagt der Verteidiger. Seit September spielt er in Chiasso und wohnt auch in der Grenzstadt.

Dass er im Südtessin gelandet ist, erstaunt. Nachdem er 2008 bei YB debütiert hatte, mit den Bernern nahe am Meistertitel gewesen war und europäisch unter anderem gegen Tottenham für Furore gesorgt hatte, wechselte er Anfang 2012 leihweise zu Werder Bremen. 13 Partien absolvierte er in der Bundesliga, bevor er Ende des Jahres nach Bern zurückkehrte. Fünfmal spielte er unter Ottmar Hitzfeld auch für das Schweizer Nationalteam, letztmals im Februar 2012 in Bern gegen Argentinien, als Lionel Messi beim 3:1 alle Treffer der Südamerikaner erzielte. «Auch die EM und die Olympiateilnahme mit der Schweizer U-21 waren Höhepunkte», ergänzt Affolter die Aufzählung.