Werner Kieser ist tot – Er wuchs am Widerstand Der Zürcher, der dem Fitnesstraining eine völlig neue Bedeutung gab, ist im 81. Altersjahr gestorben. Rita Flubacher

Angetrieben von einer immensen Neugier: Werner Kieser. Foto: Ornella Cacace (13 Photo)

Er blieb seiner grossen Passion bis zum letzten Tag treu. Noch am Dienstag besuchte Werner Kieser mit seiner Gattin Gabriela Kieser ein Kieser-Trainings-Studio in Zürich. Es war das letzte Krafttraining des 81-Jährigen. In der Nacht auf den Mittwoch versagte sein Herz.

«Ein Leben für den Widerstand» – diesen anspielungsreichen Titel setzte der «Tages-Anzeiger» vor vier Jahren über das Porträt des Kraftraining-Pioniers. Auslöser war, dass der damals 77-jährige Kieser seine über 150 Studios primär in Deutschland und der Schweiz an seinen langjährigen Geschäftsführer verkauft hatte. Der Ex-Patron agierte indes weiterhin als Ideenlieferant, Geräteentwickler und unermüdlicher Botschafter des Körpertrainings.