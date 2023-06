Netflix-Doku über Arnold Schwarzenegger – Er wollte der Beste sein – in allem, was er tat Einwanderer, Bodybuilder, Filmstar, Gouverneur: Ein neuer Film zeigt, wie Schwarzenegger das alles erreichte – dank Ausdauer, Humor und Selbstkritik. Jean-Martin Büttner

Sein Vater war Faschist gewesen, der Sohn engagiert sich gegen Gewalt und Antisemitismus: Arnold Schwarzenegger, der Amerikaner aus einem Bauerndorf in der österreichischen Provinz. Foto: Jack Dempsey (AP)

Zwar stammte er, Sohn eines nationalsozialistischen Polizistenvaters und einer sauberkeitsfanatischen Mutter, aus einem Bauerndorf in der österreichischen Steiermark. Dennoch verkörpert er als Aufsteiger die amerikanischen Werte – metaphorisch, mental, biografisch. Allen voran durch die Bestätigung der Zwecklüge, dass es jeder in Amerika schaffen kann, wenn er denn nur will. Kapitalismus als Geld gewordene Gleichheit der Chancen.