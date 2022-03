Kurzinterview zu den Wahlen 22 – Er will weder Umwelt noch Wirtschaft vernachlässigen

Der Interlakner Aimé Mühlemann kandidiert für die Grünliberalen. Der 18-Jährige engagiert sich auch in der Lokalpolitik und will kantonal auf gemeinsame Lösungen in der Klimafrage hinarbeiten.

Was zieht Sie in die Politik?

Das Privileg, Teil einer Demokratie sein zu dürfen, ist immens. Diese Demokratie möchte ich schützen, indem ich sie aktiv ausübe, da es das ist, was die Schweiz so lebenswert macht. Vor allem aber stehen in den nächsten Jahren zukunftsweisende Entscheidungen an, bei der die Jugend nicht vergessen werden darf, wie z.B. beim Klima.