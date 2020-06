Neuer Pfarrer in Aarwangen – Er will nicht hochgestochen daherreden Martin Ferrazzini übernimmt im August eine Pfarrstelle in der reformierten Kirchgemeinde Aarwangen. Hier wird der 36-Jährige vor allem mit Jugendlichen arbeiten. Bis dahin lebt er mit seiner Familie aber noch in den USA. Tobias Granwehr

Pfarrer Martin Ferrazzini, hier während seines Abschiedsgottesdienstes in Hindelbank, wird bald eine neue Kirche kennen lernen. Foto: Marcel Bieri

Trotz Zeitverschiebung von minus sechs Stunden lässt sich ein Gespräch mit Martin Ferrazzini problemlos und in Kürze aufgleisen. Der 36-jährige Pfarrer lebt mit seiner Frau und den vier Kindern etwas ausserhalb der US-Hauptstadt Washington D.C. Er sei gerade am Kochen, erklärt Ferrazzini am Telefon als Erstes – und lacht laut.